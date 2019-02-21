Суд переніс розгляд апеляційної скарги по справі Мангера

На засідання не прибули захисники Мангера: Олександр Шадрін,Костянтин Глоба та Андрій Левковець

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения одному из подозреваемых в организации убийства Екатерины Гандзюк - Владиславу Мангеру. Соответствующее решение принял судья Валерий Лашевич, передает корреспондент РБК-Украина.

Мангер на заседании заявил, что не знает, в чем заключалась апелляционная жалоба его адвокатов.

"Я не знаю, какой именно мера пресечения хотели просить мои адвокаты. Я хочу правды", - сказал он.

Отметим, что заседание перенесли из-за неявки защитников: Александра Шадрина, Костянтина Глобы и Андрея Левковця.



"Откладывается рассмотрение данной апелляционной жалобы на 28 февраля в 16.45", - сказал судья.

Отец Екатерины Гандзюк после заседания заявил, что боится за свою безопасность.

"Я считаю, что Мангер виновный. Господин Мангер прибегает к запугиванию свидетелей. Они боятся за свою безопасность, боюсь за свою безопасность и я. МВД, к сожалению, не способно обеспечить безопасность ни мне, ни свидетелям", - рассказал отец Гандзюк.

Напомним, генпрокуратура 19 февраля подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонской областной рады Владиславу Мангеру.

Также стало известно, что генпрокуратура обжалует выход Мангера под залог. ГПУ подаст апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд. Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган также отметила, что обвинение настаивало на аресте Мангера до 3 марта без возможности внесения залога.

РБК-Украина писало, что 15 февраля за Мангера внесли залог в размере почти 2,5 млн гривен. Он вышел из СИЗО и заявил, что будет сотрудничать со следствием. После этого в Службе безопасности Украины заявили, что Мангер дважды отказался давать показания.