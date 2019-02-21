Суд розглядає апеляційну скаргу захисту по справі Мангера

Фото: Владислав Мангер у суді (РБК-Україна)

На судове засідання не з'явилися захисники Мангера

У Київському апеляційному суді розпочався розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід одному із замовників вбивства Катерини Гандзюк - Владиславу Мангеру. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.



У залі суду близько 30 активістів і представники засобів масової інформації. На судове засідання не з'явилися захисники: Олександр Шадрін,Костянтин Глоба та Андрій Левковець.

"Захисник Шадрін надіслав клопотання, що не прибуде на засідання у зв'язку з тим, що перебуває в іншому судовому засіданні", - сказав головуючий суддя.

Прокурори по справі не заперечували проти перенесення судового розгляду, про яке просили суд захисники Мангера.

Нагадаємо, генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

РБК-Україна писало, що 15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством. Після цього в Службі безпеки України заявили, що Мангер двічі відмовився давати свідчення.