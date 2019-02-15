ГПУ оскаржить можливість виходу Мангера під заставу

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Прокуратура подасть апеляцію на рішення по Мангеру

Генпрокуратура подасть апеляцію на можливість виходу Владислава Мангера, який підозрюється у вбивстві активістки Катерини Гандзюк, під заставу. Про це заявила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За її словами, ГПУ подасть апеляційну скаргу в Київський апеляційний суд. Сарган також зазначила, що звинувачення наполягає на арешті Мангера до 3 березня без можливості внесення застави.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва заарештував голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера до 3 березня з правом внесення майже 2,5 млн гривень застави. Після оголошення рішення підозрюваного відвезли до СІЗО.

Обинувачення було проти застави, так як, на думку слідства, Мангер може сховатися від правосуддя за кордоном. За останні роки він виїжджав з країни 112 разів, а його сім'я володіє будинком у Відні.

Слід зазначити, що 3 березня закінчується строк досудового розслідування у справі про вбивство Гандзюк. Потім розслідування може бути продовжено, тоді продовжать і термін запобіжного заходу.