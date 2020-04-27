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Суд відпустив на поруки мера Покрова

Новини » Політика     27.04.2020 - 19:45
Суд відпустив на поруки мера Покрова
Фото: Олександр Шаповал (nikopolnews net)

Суд не став встановлювати заставу і відпустив Олександра Шаповала під особисте зобов’язання кількох мерів

Красногвардійський районний суд Дніпра відпустив на поруки підозрюваного у розкраданні державних коштів мера міста Покров Олександра Шаповала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Дніпра Бориса Філатова.

За словами Філатова, Шаповала звільнили у залі суду під особисте зобов’язання кількох міських голів.

"Відбили Сашу. Ні арешту, ні застави. Випустили з залу суду під зобов’язання моє та інших мерів. Судді честь", - повідомив Філатов.

Нагадаємо, 25 квітня у місті Покров Дніпропетровській області Національна поліція викрила міського голову Олександра Шаповала та інших чиновників на начебто розкраданні державних коштів на 1,3 мільйона гривень. За даними силовиків, крім Шаповала, до схеми причетні також керівник і працівник управління житлово-комунального господарства і будівництва, а також дві цивільних особи. Всім повідомили про підозру.

Сьогодні відбувався суд щодо обрання Шаповалу запобіжного заходу у зазначеній справі. Зазначимо, що після затримання Шаповала кілька сотень жителів Покрова вийшли на його підтримку на центральну площу.

Також повідомлялося, що у Дніпропетровській області правоохоронці затримали на хабарі прокурора, який вимагав та отримав від місцевої жительки 7 тис. доларів за сприяння у закритті кримінальної справи.

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