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У Дніпропетровській області затримали прокурора на хабарі за закриття справи

Новини » Суспільство     23.04.2020 - 21:48
У Дніпропетровській області затримали прокурора на хабарі за закриття справи
Иллюстрационное фото (РБК-Україна)

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна

Співробітники правоохоронних органів затримали прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури під час одержання неправомірної вигоди за закриття кримінальної справи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, прокурор вимагав та отримав від місцевої жительки хабар у сумі 7 тис. доларів. За ці гроші він обіцяв посприяти у закритті кримінального провадження за фактом зберігання наркотичних речовин, де фігурувала жінка. У разі відмови прокурор погрожував надіслати до суду обвинувальний акт стосовно неї.

23 квітня прокурора затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України після отримання хабаря.

У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, слідчі ДБР затримали одного з керівників управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області та начальника одного з загонів управління на отриманні хабаря.

Крім того, у Києві затримали чоловіка, який за 25 тисяч доларів обіцяв вирішити питання з працевлаштуванням в уряді.

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