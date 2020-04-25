У Дніпропетровській області викрили чиновників на розкраданні держкоштів на 1,3 млн гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Гроші виділялися на ремонт покрівель житлових будинків та освітніх установ міста

У місті Покрив Дніпропетровській області викрили міського голову та інших чиновників на розкраданні державних коштів на 1,3 мільйона гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними силовиків, до схеми причетний міський голова Олександр Шаповал, керівник і працівник управління житлово-комунального господарства і будівництва, а також дві цивільних особи. Їм повідомили про підозру.

Вкрадені кошти виділялися на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків і освітніх установ міста.

"Встановлено, що підконтрольними комерційними структурами укладалися договори на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків і ремонту закладів освіти міста. Надалі чиновники стверджували своїм підписом документи, в яких заздалегідь вносили недостовірні відомості щодо обсягів та якості виконаних робіт. Ці документи були підставою для перерахування коштів на рахунки комерційних структур. Легалізували отримані грошові кошти через товариства з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в результаті незаконної діяльності завдано збитків на суму понад 1,3 мільйона гривень. Також були встановлені факти отримання посадовими особами міської ради "відкатів" за перерахування бюджетних коштів за виконані роботи.

"Міському голові, двом посадовим особам міської ради та двом фізичним особам повідомлено про підозру відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України - 3 ч. ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366. Проводиться понад 30 обшуків за місцем проживання підозрюваних, у їхніх транспортних засобах та інших осіб, задіяних у злочинній схемі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила мільярдні зловживання на закупівлях для виправних установ. Служба перевіряє причетність правоохоронців до розкрадання 1,4 млрд гривень.

Також РБК-Україна писало, що прокуратура направила до суду справу щодо головного бухгалтера підприємства, яку підозрюють у заволодінні 88 млн гривень одного з суб'єктів фармацевтичної галузі.