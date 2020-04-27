Суд отпустил на поруки мэра Покрова

Фото: Александр Шаповал (nikopolnews net)

Суд не стал устанавливать залог и отпустил Александра Шаповала под личное обязательство нескольких мэров

Красногвардейский районный суд Днепра отпустил на поруки подозреваемого в хищении государственных средств мэра города Покров Александра Шаповала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Днепра Бориса Филатова.

По словам Филатова, Шаповала освободили в зале суда под личное обязательство нескольких городских голов.

"Отбили Сашу. Ни ареста, ни залога. Выпустили из зала суда под поручительство моё и других мэров. Судье честь", - сообщил Филатов.

Напомним, 25 апреля в городе Покров Днепропетровской области Национальная полиция разоблачила городского голову Александра Шаповала и других чиновников на якобы хищении государственных средств на 1,3 миллиона гривен. По данным силовиков, кроме Шаповала, к схеме причастны также руководитель и работник управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства города, а также два гражданских лица. Всем сообщили о подозрении.

Сегодня проходил суд относительно избрания меры пресечения Шаповалу в указанном деле. Отметим, что после задержания Шаповала несколько сотен жителей Покрова вышли в его поддержку на центральную площадь.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области правоохранители задержали на взятке прокурора, который требовал и получил от местной жительницы 7 тыс. долларов за содействие в закрытии уголовного дела.