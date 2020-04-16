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Суд відпустив під особисте зобов'язання підозрюваного у розстрілі учасників Майдану

Новини » Суспільство     16.04.2020 - 20:59
Суд відпустив під особисте зобов'язання підозрюваного у розстрілі учасників Майдану
Фото: Володимир Косенко (facebook.com/eugeniyazz)

Під особисте зобов'язання випустили бійця спецпідрозділу "Омега"

Печерський районний суд міста Києва відпустив під особисте зобов'язання підозрюваного у розстрілі учасників Майдану екс-бійця спецпідрозділу "Омега" Володимира Косенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Євгенію Закревську в Facebook.

За словами Закревської, суд зобов'язав Косенка виконувати покладені на нього процесуальні обов'язки, а також утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі. Косенко також має повідомляти про зміну місця проживання та роботи.

Адвокат зазначила, що сторона обвинувачення просила продовжити на 60 діб термін цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета. Косенко перебував під домашнім арештом з 19 лютого. Своє прохання прокурор обгрунтовував тим, що Косенко може впливати на інших свідків або втекти, чи знищити докази.

Нагадаємо, сьогодні Печерський районний суд міста Києва відправив колишнього народного депутата Тетяну Чорновол під домашній арешт на два місяці. Чорновол підозрюють у вбивстві людини під час протестів в Києві у 2014 році.

Також РБК-Україна писало, що ДБР завершило розслідування однієї зі справ Майдану. Бюро завершило розслідування щодо старшого слідчого районного управління ГУ МВС в Києві, який безпідставно склав і підписав повідомлення про підозру трьом учасникам акцій протесту.

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