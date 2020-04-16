ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд отпустил под личное обязательство подозреваемого в расстреле участников Майдана

Новости » Общество     16.04.2020 - 20:59
Суд отпустил под личное обязательство подозреваемого в расстреле участников Майдана
Фото: Владимир Косенко (facebook.com/eugeniyazz)

Под личное обязательство выпустили бойца спецподразделения "Омега"

Печерский районный суд города Киева отпустил под личное обязательство подозреваемого в расстреле участников Майдана экс-бойца спецподразделения "Омега" Владимира Косенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Евгению Закревскую в Facebook.

По словам Закревской, суд обязал Косенко выполнять возложенные на него процессуальные обязанности, а также воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу. Косенко также должен сообщать об изменении места жительства и работы.

Адвокат отметила, что сторона обвинения просила продлить на 60 суток срок круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Косенко находился под домашним арестом с 19 февраля. Свою просьбу прокурор обосновывал тем, что Косенко может влиять на свидетелей или скрыться, или уничтожить доказательства.

Напомним, сегодня Печерский районный суд Киева отправил бывшего народного депутата Татьяну Черновол под домашний арест на два месяца. Черновол подозревают в убийстве человека во время протестов в Киеве в 2014 году.

Также РБК-Украина писало, что ГБР завершило расследование одного из дел Майдана. Бюро завершило расследование в отношении старшего следователя районного управления ГУ МВД в Киеве, который незаконно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста.

Украина предоставит Международному суду доказательства нарушения прав пленных в ОРДЛО Суд начал избирать меру пресечения Черновол
Новости Украины МайданСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь