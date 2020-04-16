Суд отпустил под личное обязательство подозреваемого в расстреле участников Майдана

Фото: Владимир Косенко (facebook.com/eugeniyazz)

Под личное обязательство выпустили бойца спецподразделения "Омега"

Печерский районный суд города Киева отпустил под личное обязательство подозреваемого в расстреле участников Майдана экс-бойца спецподразделения "Омега" Владимира Косенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Евгению Закревскую в Facebook.

По словам Закревской, суд обязал Косенко выполнять возложенные на него процессуальные обязанности, а также воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу. Косенко также должен сообщать об изменении места жительства и работы.

Адвокат отметила, что сторона обвинения просила продлить на 60 суток срок круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Косенко находился под домашним арестом с 19 февраля. Свою просьбу прокурор обосновывал тем, что Косенко может влиять на свидетелей или скрыться, или уничтожить доказательства.

Напомним, сегодня Печерский районный суд Киева отправил бывшего народного депутата Татьяну Черновол под домашний арест на два месяца. Черновол подозревают в убийстве человека во время протестов в Киеве в 2014 году.

Также РБК-Украина писало, что ГБР завершило расследование одного из дел Майдана. Бюро завершило расследование в отношении старшего следователя районного управления ГУ МВД в Киеве, который незаконно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста.