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В ГБР завершили розслідування однієї із справ Майдану

Новини » Суспільство     13.04.2020 - 11:29
В ГБР завершили розслідування однієї із справ Майдану
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Слідчий міліції безпідставно ініціював затримання трьох учасників протестів

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно старшого слідчого районного управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві за справі Майдану. Про це повідомили в прес-службі ДБР.

Повідомляється, що слідчий протягом грудня 2013 - лютий 2014 років безпідставно склав і підписав повідомлення про підозру трьом учасникам акцій протесту.

"Також колишній міліціонер подав до районного суду міста Києва клопотання про обрання стосовно потерпілих запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які судом протиправно задоволено", - повідомили в ГБР.

Слідчий підозрюється в:

  • зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України);
  • службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України);
  • притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину із штучним створенням доказів і фальсифікацією (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України);
  • незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України).

Матеріали справи відкриті для ознайомлення стороні захисту, після чого обвинувальний акт буде направлено в суд.

Нагадаємо, 9 квітня ДБР в Києві провело три слідчих експерименту по справах Майдану. Експерименти проводилися у справі про організацію умисних убивств і заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту в 2014 році.

Раніше РБК-Україна писало, що ДБР повідомило про підозру керівнику слідчого відділу одного з районних управлінь ГУ Нацполиции України в місті Києві по справі Майдану.

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