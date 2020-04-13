В ГБР завершили розслідування однієї із справ Майдану

Слідчий міліції безпідставно ініціював затримання трьох учасників протестів
Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно старшого слідчого районного управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві за справі Майдану. Про це повідомили в прес-службі ДБР.
Повідомляється, що слідчий протягом грудня 2013 - лютий 2014 років безпідставно склав і підписав повідомлення про підозру трьом учасникам акцій протесту.
"Також колишній міліціонер подав до районного суду міста Києва клопотання про обрання стосовно потерпілих запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які судом протиправно задоволено", - повідомили в ГБР.
Слідчий підозрюється в:
Матеріали справи відкриті для ознайомлення стороні захисту, після чого обвинувальний акт буде направлено в суд.
Нагадаємо, 9 квітня ДБР в Києві провело три слідчих експерименту по справах Майдану. Експерименти проводилися у справі про організацію умисних убивств і заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту в 2014 році.
Раніше РБК-Україна писало, що ДБР повідомило про підозру керівнику слідчого відділу одного з районних управлінь ГУ Нацполиции України в місті Києві по справі Майдану.