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Підозрюваного у "справі Майдану" екс-бійця "Омеги" відправили під домашній арешт

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 00:35
Підозрюваного у "справі Майдану" екс-бійця "Омеги" відправили під домашній арешт
Ілюстративне фото (timenews.in.ua)

Косенка зобов'язали носити електронний браслет

Печерський районний суд Києва відправив під домашній арешт колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС України "Омега" Володимира Косенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.ua.

Його зобов'язали носити електронний браслет.

Прокурор Офісу генпрокуратури Ігор Земсков звертався до суду із клопотання про обрання для підозрюваного ексбійця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб у СІЗО СБУ. За поясненнями прокурора, існують ризики переховування підозрюваного.

За даними слідства, боєць "Омеги" разом зі співробітниками полку спеціального призначення "Беркут" розстрілював мітингувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Слідчий Державного бюро розслідувань Андрій Єна розповів, що внаслідок застосування вогнепальної зброї спецпризначенцем загинув Олег Ушневич та дістав поранення Віталій Гуков.

Нагадаємо, колишньому бійцеві спецпідрозділу "Омега" повідомили про підозру у перевищенні влади і службових повноважень, а також замаху на умисне вбивство та вбивство протестувальників на Майдані в лютому 2014 року.

Раніше РБК-Україна писало, що у справи Майдану повернули попередній склад прокурорів, а саме Олексія Донського, Ігоря Земскова, Яніса Симонова.

Також повідомлялося, що за останній час в ході розслідування справ Майдану чотири людини відмовилися від статусу потерпілих. При цьому в ГБР не називає, хто саме відмовився від такого статусу.

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