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Суд скасував перейменування проспектів Бандери та Шухевича у Києві

Новини » Суспільство    25.06.2019 - 22:21
Суд скасував перейменування проспектів Бандери та Шухевича у Києві
Ілюстративне фото (oask.gov.ua)

Позов до суду подали Олена Бережна та дві громадські організації

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міськради про перейменування двох столичних проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку адвоката Дмитра Біловчука в Facebook.

Так, суд частково задовольнив позов Олени Бережної та двох громадських організацій та повернув проспектам Степана Бандери та Романа Шухевича їхні попередні назви - Московський та Генерала Ватутіна.

Зазначимо, що Московський проспект був перейменований на честь Степана Бандери у 2016 році рішенням Київської міської ради, тоді "За" перейменування проспекту проголосувало 87 депутатів. Проспект Шухевича отримав свою назву в 2017 році за підтримки 69 депутатів міськради.

 

 

Опубліковано Дмитром Біловчуком Вівторок, 25 червня 2019 р.

Нагадаємо, раніше Харківська міська рада ухвалила рішення про повернення проспекту Петра Григоренка в Харкові імені маршала Жукова. Дане рішення підтримали 59 депутатів міської ради. За словами мера Харкова Геннадія Кернеса, ім'я Григоренко присвоєно новій вулиці, яка йде від Римарської до Клочківської.

РБК-Україна писало, що Окружний адміністративний суд міста Херсона визнав протиправним та скасував перейменування вулиці Лютеранської та присвоєння їй імені загиблої громадської активістки Катерини Гандзюк.

Крім того, Конституційний суд України дозволив перейменувати Дніпропетровську область у Січеславську. Суд визначив, що відповідний проект закону відповідає Конституції України. Слід зазначити, що КСУ ухвалив відповідне рішення в ході закритого засідання 2 квітня.

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