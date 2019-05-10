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Окружний суд Херсона скасував перейменування вулиці Катерини Гандзюк

Новини » Суспільство    10.05.2019 - 19:39
Окружний суд Херсона скасував перейменування вулиці Катерини Гандзюк
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Рішення можна оскаржити протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення

Окружний адміністративний суд міста Херсона визнав протиправними та скасував перейменування вулиці Лютеранської та присвоєння їй імені Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

У п'ятницю, 10 травня, суд розглянув позов фізичних осіб до Херсонського міської ради та до міського голови Володимира Миколаєнко.

Суттю позову було визнання протиправним та скасування деяких пунктів рішень міської ради від 22 лютого поточного року "Про надання зоні зелених насаджень статусу скверу та його найменування і перейменування вулиці Лютеранській у вулицю Катерини Гандзюк".

Суд визнав протиправним і скасував відповідні пункти рішення Херсонської міської ради, а також визнав протиправними дії мера при проведенні голосування про перейменування вулиці.

Рішення можна оскаржити протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Генпрокуратура направила до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яка розслідувалася ГСУ СБУ стосовно п'яти осіб, які звинувачуються у вбивстві громадської активістки Катерини Гандзюк.

Крім того, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт, з обов'язком носити браслет. Таке рішення ухвалив суддя, задовольнивши клопотання прокуратури.

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