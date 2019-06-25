Суд отменил переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

Иллюстративное фото (oask.gov.ua)

Иск в суд подали Елена Бережная и две общественные организации

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух столичных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу адвоката Дмитрия Биловчука в Facebook.

Так, суд частично удовлетворил иск Елены Бережной и двух общественных организаций и вернул проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича их предыдущие названия - Московский и Генерала Ватутина.

Отметим, что Московский проспект был переименован в честь Степана Бандеры в 2016 году решением Киевского городского совета, тогда "За" переименование проспекта проголосовали 87 депутатов. Проспект Шухевича получил свое название в 2017 году при поддержке 69 депутатов горсовета.

Опубликовано Дмитрием Біловчуком Вторник, 25 июня 2019 г.

Напомним, ранее Харьковский городской совет принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко в Харькове имени маршала Жукова. Данное решение поддержали 59 депутатов городского совета. По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, имя Григоренко присвоено новой улице, которая идет от Рымарской до Клочковской.

РБК-Украина писало, что Окружной административный суд города Херсона признал противоправным и отменил переименование улицы Лютеранской и присвоение ей имени погибшей общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Кроме того, Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславску. Суд определил, что соответствующий проект закона соответствует Конституции Украины. Следует отметить, что КСУ принял соответствующее решение в ходе закрытого заседания 2 апреля.