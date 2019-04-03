КСУ оприлюднив рішення про перейменування Дніпропетровської області

Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Суд прийняв рішення в ході закритого засідання

Конституційний суд України дозволив перейменувати Дніпропетровську область Січеславську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Так, суд визначив, що відповідний проект закону відповідає Конституції України. Слід зазначити, що КСУ ухвалив відповідне рішення в ході закритого засідання у вівторок, 2 квітня.

"2 квітня Конституційний суд України надав Висновок № 2-в/2019 у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1) вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Цим Висновком Конституційний суд України визнав законопроект про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (далі – Законопроект) таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, 14 лютого до Конституційного суду надійшло конституційне звернення Верховної ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про перейменування Дніпропетровської області вимогам статей 157 і 158 Конституції.

7 лютого Верховна рада направила до Конституційного суду України законопроект №9310-1 про внесення зміни до статті 133 Конституції України про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську.

При цьому парламентарії не підтримали направлення до КСУ президентського законопроекту №9310, яким пропонувалося перейменувати Дніпропетровську область у Дніпровську. За його напрямок проголосувало лише 144 нардепа.

Нагадаємо, в кінці листопада 2018 року президент України Петро Порошенко вніс у Раду закон про зміни до Конституції про перейменування Дніпропетровської області в Дніпровську.