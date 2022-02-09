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Суд відклав розгляд апеляції ПриватБанку щодо кредитів Коломойського

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Київ, Середа 09 лютого 2022 20:15
Суд відклав розгляд апеляції ПриватБанку щодо кредитів Коломойського Фото: бізнесмен Ігор Коломойський (dynamo.kiev.ua)
Автор: Артем Горовенко

Північний апеляційний господарський суд відклав розгляд скарг "ПриватБанку" і Національного банку на рішення, яким кредитні договори рефінансування 2008-2015 років були визнані недійсними. Як і особиста порука тодішнього власника банку Ігоря Коломойського.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі "Приватбанку".

Повідомляється, що розгляд в черговий раз відклали на невизначений термін у зв'язку з поверненням судом нової апеляційної скарги особи, яка раніше не брала участь у справі.

За словами керівника напрямку "ПриватБанку" з судової практики та банкрутства Олега Лазовського, апеляційне провадження у цій справі триває майже 600 днів, хоча за законом може тривати не більше 60 днів.

Зазначимо, у червні 2020 року Господарський суд Києва задовольнив позов Коломойського і визнав недійсним його особисту поруку за кредитами рефінансування, які банк залучив в НБУ до націоналізації.

У 2015 році Коломойський уклав з Нацбанком договори особистої поруки про погашення п'яти кредитів рефінансування.

Нагадаємо, раніше "ПриватБанк" вручив позов Коломойському у справі на 5,5 млрд доларів, яка стосується можливого відмивання грошей.

До цього суд штату Делавер (США) за позовом "ПриватБанку" заборонив Коломойському продавати активи.

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ПриватБанк Ігор Коломойский
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