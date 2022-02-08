Суд завтра розгляне апеляцію ПриватБанку щодо кредитів Коломойського
Північний апеляційний господарський суд 9 лютого розгляне скарги "ПриватБанку" і Національного банку на рішення, яким було визнано недійсним особисту поруку бізнесмена Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування в 2015 році. На той момент він ще був власником банку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
Повідомляється, що судове засідання призначено на 13:20.
Зазначимо, рішенням Господарського суду Києва від 19 червня 2020 року було задоволено позов Коломойського, а його особисту поруку за кредитами рефінансування, які банк залучив до НБУ до націоналізації, визнав недійсним.
У 2015 році Коломойський уклав з Нацбанком договори особистої поруки про погашення п'яти кредитів рефінансування, які "ПриватБанк" отримав у 2008-2014 роках.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "ПриватБанк" через газету вручив позов Коломойському у справі на 5,5 млрд доларів. Йдеться про можливі схеми відмивання грошей.
До цього суд штату Делавер (США) за позовом "ПриватБанку" заборонив Коломойському продавати активи.