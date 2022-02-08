Суд завтра розгляне апеляцію ПриватБанку щодо кредитів Коломойського

Північний апеляційний господарський суд 9 лютого розгляне скарги "ПриватБанку" і Національного банку на рішення, яким було визнано недійсним особисту поруку бізнесмена Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування в 2015 році. На той момент він ще був власником банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Повідомляється, що судове засідання призначено на 13:20.

Зазначимо, рішенням Господарського суду Києва від 19 червня 2020 року було задоволено позов Коломойського, а його особисту поруку за кредитами рефінансування, які банк залучив до НБУ до націоналізації, визнав недійсним.

У 2015 році Коломойський уклав з Нацбанком договори особистої поруки про погашення п'яти кредитів рефінансування, які "ПриватБанк" отримав у 2008-2014 роках.