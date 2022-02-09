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Суд отложил рассмотрение апелляции ПриватБанка по кредитам Коломойского

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Киев, Среда 09 февраля 2022 20:15
Суд отложил рассмотрение апелляции ПриватБанка по кредитам Коломойского Фото: бизнесмен Игорь Коломойский (dynamo.kiev.ua)
Автор: Артем Горовенко

Северный апелляционный хозяйственный суд отложил рассмотрение жалоб "ПриватБанка" и Национального банка на решение, которым кредитные договоры рефинансирования 2008-2015 годов были признаны недействительными. Как и личное поручительство тогдашнего владельца банка Игоря Коломойского.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "ПриватБанка".

Сообщается, что рассмотрение в очередной раз отложили на неопределенный срок в связи с возвращением судом новой апелляционной жалобы лица, которое ранее не участвовало в деле.

По словам руководителя направления "ПриватБанка" по судебной практике и банкротству Олега Лазовского, апелляционное производство по этому делу длится почти 600 дней, хотя по закону может продолжаться не более 60 дней.

Отметим, в июне 2020 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Коломойского и признал недействительным его личное поручительство по кредитам рефинансирования, которые банк привлек в НБУ до национализации.

В 2015 году Коломойский заключил с Нацбанком договоры личной поруки о погашении пяти кредитов рефинансирования.

Напомним, ранее "ПриватБанк" вручил иск Коломойскому по делу на 5,5 млрд долларов, которое касается возможного отмывания денег.

До этого суд штата Делавэр (США) по иску "ПриватБанка" запретил Коломойскому продавать активы.

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ПриватБанк Игорь Коломойский
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