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Суд в США за позовом ПриватБанку заборонив Коломойському продавати активи

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Україна, Середа 25 серпня 2021 11:04
Суд в США за позовом ПриватБанку заборонив Коломойському продавати активи Фото: Коломойському заборонили продавати активи у США (УНІАН)
Автор: Олександр Білоус

Канцлерський суд штату Делавер (США) відхилив клопотання Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших про припинення розгляду справи за позовом ПриваБанку. Відповідачі заявляли, що справа нібито має розглядатись судами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Таким чином, суд продовжить розгляд справи за цивільним позовом ПриватБанку щодо стягнення збитків, спричинених відповідачами до його націоналізації у грудні 2016 року.

Також суд задовольнив клопотання ПриватБанку та виніс наказ про збереження активів (status quo order), яким наклав заборону на будь-які дії поза межами звичайної господарської діяльності з різноманітними активами відповідачів у США.

У рішенні суду зазначається, що, цей наказ є "гарантією надання позивачу належного забезпечення вимог на суму більше 600 млн доларів, відшкодування яких він вимагає в рамках цього провадження".

Одночасно, суд задовольнив клопотання відповідачів та призупинив провадження в окремій частині, допоки пов'язані судові процеси в Україні не будуть вирішені по суті.

"ПриватБанк вітає рішення суду, яким клопотання про припинення розгляду справи на підставі forum non conveniens було відхилено повністю та очікує на встановлення швидкого графіку подальшого розгляду справи. Розгляд справи продовжується, тепер суд перейде до вирішення низки проміжних процесуальних питань, що наблизить справу до судового засідання по суті", - йдеться повідомленні банку.

Нагадаємо, у 2019 році Націоналізований "ПриватБанк" подав позов до колишніх співвласників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також до їх компаній позов у суді штату Делавер (США).

Банк звинувачує колишніх акціонерів у відмиванні мільярдів доларів, у тому числі і в США.

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ПриватБанк Ігор Коломойский
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