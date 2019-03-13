Суд відкрив справу через голосування по курсу в НАТО і ЄС

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Окружний адміністративний суд відкрив справу за позовом депутата від фракції "Оппоблок" Дмитра Шенцева до спікера ВР Андрія Парубія

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив справу за позовом народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Дмитра Шенцева до спікера Верховної ради Андрія Парубія щодо голосування за зміни до Конституції щодо курсу на вступ до Євросоюзу і НАТО. Про це повідомляє прес-служба суду.

Позивач просить суд визнати протиправними дії Парубія під час розгляду і прийняття в цілому проекту закону про зміни до Конституції України щодо закріплення курсу України на вступ в Європейський союз і НАТО.

Нагадаємо, 7 березня в Окружний адміністративний суд Києва надійшли нові позови проти спікера ВР Андрія Парубія щодо голосування за зміни до Конституції щодо курсу на вступ до Євросоюзу і НАТО.

Додамо, закон про зміни до Конституції з курсом в ЄС і НАТО набрав чинності 21 лютого.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 лютого Рада схвалила в другому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Так, 335 парламентаріїв проголосували за прийняття документа.