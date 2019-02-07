Рада внесла зміни до Конституції щодо курсу в ЄС і НАТО

Фото: автор закону Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У КУ внесли норму про те, що президент є гарантом реалізації курсу держави на членство в ЄС і НАТО

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Так, конституційна більшість парламентарів проголосувала за прийняття документа, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, документ підтримали 334 нардепа.

Додамо, перед голосуванням перед нардепами виступив глава держави Петро Порошенко.

Фото: виступ президета у Раді

Суть закону

Законом передбачено абзац п'ятий преамбули після слів "громадянської злагоди на землі України" доповнити словами "та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського і євроатлантичного курсу України".

Документом визначається, що до повноважень парламенту належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО.

Також передбачається, що президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО, а Кабінет міністрів забезпечує реалізацію цього стратегічного курсу.

Підкреслимо, документом виключається пункт 14 розділу XV "Перехідні положення" Конституції. Зокрема, дана норма дозволяла іноземним військовим формуванням тимчасово на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів використовувати діючі військові бази на території України.

Нагадаємо, 20 вересня ВР підтримала направлення у КСУ законопроекту про зміни до Конституції за курсом в ЄС і НАТО. За це рішення проголосував 321 парламентар. Конституційний суд України 22 листопада 2018 года опублікував рішення про внесення змін до Конституції у частині закріплення курсу України в НАТО і Євросоюз. Такі зміни в суді визнали відповідними статтями 157 і 158 Конституції України.

Як писало РБК-Україна, в той же день, 22 листопада 2018-го, парламент прийняв за основу зміни до Конституції за курсом у ЄС і НАТО.

Додамо, президент України Петро Порошенко заявляв, що Росія спробує зірвати голосування у Верховній раді за зміни до Конституції у частині закріплення курсу в НАТО і ЄС.

Відзначимо також, за словами президента, після внесення змін до Конституції у частині закріплення курсу в НАТО Україна буде відповідати критеріям країни, яка претендує стати членом альянсу. Порошенко переконаний, що Україна також потрібна Північноатлантичному альянсу.