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На Парубія подали до суду за голосування щодо курсу в НАТО і ЄС

Новини » Політика    07.03.2019 - 10:31
На Парубія подали до суду за голосування щодо курсу в НАТО і ЄС
Фото: позови подані на Андрія Парубія (РБК-Україна)

Нардепи Новинський і Шенцев подали до суду на Парубія

До Окружного адміністративного суду Києва надійшли нові позови проти спікера Верховної ради Андрія Парубія щодо голосування за зміни до Конституції щодо  курсу на вступ до Євросоюзу і НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що позови подали нардепи від "Опозиційного блоку" Вадим Новінський і Дмитро Шенцев. Вони просять суд визнати протиправними дії Парубія при голосуванні про закріплення в Конституції курсу на ЄС і НАТО, так як голосування відбулося з порушенням регламенту.

Також позивачі просять суд визнати протиправною бездіяльність Парубія під час даного голосування щодо незабезпечення роботи Верховної ради як колегіального представницького органу.

Нагадаємо, закон про зміни до Конституції з курсом в ЄС і НАТО набрав чинності 21 лютого.

Закон також виключив пункт 14 розділу XV "Перехідні положення" Конституції, який дозволяв іноземним військовим формуванням тимчасово на умовах оренди згідно з міжнародними договорами використовувати діючі військові бази на території України.

 

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