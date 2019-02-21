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Закон про зміни до Конституції по курсу в ЄС і НАТО набув чинності

Новини » Політика    21.02.2019 - 08:14
Закон про зміни до Конституції по курсу в ЄС і НАТО набув чинності
Фото: підписання закону в Раді (twitter.com/poroshenko)

У середу закон був опублікований у виданні "Голос України"

Закон про зміни до Конституції України щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і НАТО в четвер, 21 лютого, набув чинності. Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон у середу був опублікований у виданні "Голос України". Документ набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Так, передбачається, що до повноважень Верховної ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО.

Законом визначено, що президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО, а Кабінет міністрів забезпечує реалізацію цього стратегічного курсу.

Підкреслимо, документом виключається пункт 14 розділу XV "Перехідні положення" Конституції. Відзначимо, норма дозволяла іноземним військовим формуванням тимчасово на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів використовувати діючі військові бази на території України.

Нагадаємо, 20 лютого закон був опублікований у виданні "Голос України".

У вівторок, 19 лютого, глава держави Петро Порошенко підписав законопроект №9037 про зміни до Конституції України щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і НАТО.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 лютого Рада схвалила в другому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Так, 335 парламентарів проголосували за прийняття документа.

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