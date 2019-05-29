Суд відхилив прохання екс-радника Трампа замінити суддю по "російській справі"

Фото: Роджер Стоун (GettyImages)

Суд відмовив Стоуну вже вдруге

Федеральний суд США відхилив прохання екс-радника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна замінити суддю по "російській справі". Про це повідомляє CNN.

Наголошується, що 28 травня федеральний суддя Емі Берман Джексон вдруге відмовила Стоуну прохання залучити нового суддю для розгляду його кримінальної справи.

На поточному тижні мають відбутися слухання аргументів по декількох інших запитами адвокатів Стоуна. Зокрема, сторона захисту попросила для ознайомлення невідредаговану версію звіту спецпрокурора Роберта Мюллера.

Раніше повідомлялося, що екс-радник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун звернувся до федерального судді з клопотанням про передачу йому повного тексту доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера.

РБК-Україна писало, що генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки Вільям Бар доручив федеральному прокурора в штаті Коннектикут Джону Дарему провести перевірку того, як було ініційовано розслідування про російському втручанню в президентські вибори в США.