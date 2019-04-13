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Екс-радник Трампа попросив передати йому доповідь Мюллера

Новини » Політика    13.04.2019 - 15:47
Екс-радник Трампа попросив передати йому доповідь Мюллера
Фото: Роджер Стоун (GettyImages)

Стоун просить про передачу йому повної копії доповіді, щоб використовувати наявну в нього інформацію для захисту

Екс-радник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун звернувся до федерального судді з клопотанням про передачу йому повного тексту доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера. Про це повідомляє AP.

Стоун просить про передачу йому повної копії доповіді, щоб використовувати наявну в нього інформацію для захисту в рамках порушеної проти нього кримінальної справи.

"У клопотанні, поданому до суду пізно ввечері в п'ятницю, адвокати Стоуна заявили, що він має право переглядати конфіденційний звіт, який був представлений генпрокурора в минулому місяці, оскільки це допоможе адвокатської команді довести наявність порушень у розслідуванні (проти Стоуна, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання у вибори в США 2016 року, пред'явив звинувачення політичному консультанту Роджеру Стоуну, який співпрацював з президентською кампанією Дональда Трампа. Повідомляється, що Стоун неодноразово давав неправдиві свідчення Конгресу США з приводу своїх контактів з WikiLeaks, яка влітку 2016 року публікувала документи національного комітету Демократичної партії США, які, як вважають слідчі, вкрали співробітники російського ГРУ.

Повідомляється, що Стоун також намагався схилити іншого свідка до дачі неправдивих свідчень з цього приводу. Крім того, за даними CNN, ФБР прийшов до дому Стоуна в шість ранку, і правоохоронці затримали екс-радника глави США.

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