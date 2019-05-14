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Генпрокурор США доручив перевірити законність розслідування Мюллера

Новини » Політика    14.05.2019 - 10:43
Генпрокурор США доручив перевірити законність розслідування Мюллера
Фото: Вільям Бар (GettyImages)

Це рішення було прийнято на тлі закликів президента Дональда Трампа до перевірки розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки Вільям Бар доручив федеральному прокурору в штаті Коннектикут Джону Дарему провести перевірку того, як було ініційовано розслідування про російське втручання в президентські вибори в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання повідомляє, що таке рішення було прийнято на тлі закликів президента Дональда Трампа до перевірки розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера. За його підсумками Мюллер підтвердив, що Росія робила спроби втручатися у вибори в Сполучених Штатах. Однак звіт його команди показав, що, незважаючи на майже дворічну роботу, виявити ознак змови штабу Трампа з російською владою не вдалося.

Дональд Трамп заявляв, що розслідування Мюллера було політично мотивованим. У подібному очорненні своєї фігури він звинувачував демократичну партію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп заявив, що став об'єктом нездорового і протиправного розслідування, "повторення якого надалі допускати не можна".

Крім того, пецкомитет з розвідки Палати представників Конгресу США направив главі Мін'юсту, генпрокурора країни Вільяму Баррі повістку з вимогою надати матеріали з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в 2016 році.

 

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