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Суд отклонил просьбу экс-советника Трампа заменить судью по "российскому делу"

Новости » Общество    29.05.2019 - 05:10
Суд отклонил просьбу экс-советника Трампа заменить судью по "российскому делу"
Фото: Роджер Стоун (GettyImages)

Суд отказал Стоуну уже во второй раз

Федеральный суд США отклонил просьбу экс-советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна заменить судью по "российскому делу". Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 28 мая федеральный судья Эми Берман Джексон во второй раз отказала Стоуну в просьбе привлечь нового судью для рассмотрения его уголовного дела.

На текущей неделе должны состояться слушания аргументов по нескольким других запросам адвокатов Стоуна. В частности, сторона защиты запросила для ознакомления неотредактированную версию отчета спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ранее сообщалось, что экс-советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун обратился к федеральному судье с ходатайством о передаче ему полного текста доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. 

РБК-Украина писало, что генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Уильям Барр поручил федеральному прокурору в штате Коннектикут Джону Дарему провести проверку того, как было инициировано расследование о российском вмешательстве в президентские выборы в США. 

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