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Переговори про доповідь Мюллера в Конгресі США зайшли в глухий кут

Новини » Політика    22.05.2019 - 07:58
Переговори про доповідь Мюллера в Конгресі США зайшли в глухий кут
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Сторони не змогли домовитися про формат виступу

Переговори про можливість публічної доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера на слуханнях у американському Конгресі зайшли в глухий кут. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як повідомляється, керівництво юридичного комітету нижньої палати Конгресу та спецпрокурор Мюллер не змогли досягти згоди про формат публічного виступу. Сторони не змогли визначитися, яка частина свідчень буде відкритою, а яка закритою.

За словами голови комітету Джеральда Надлера, Демократична партія хоче, щоб доповідь була повністю відкритою для громадськості. У свою чергу, інша сторона хоче, щоб відкритою була лише перша частина виступу, яка по суті являє собою повтор оприлюдненої версії його підсумкової доповіді.

Зазначається, що не зрозуміло, хто саме наполягає на закритому форматі доповіді. Одні джерела видання повідомляють, що це вимога спецпрокурора, інші, що цього бажають в Міністерстві юстиції, яке виконує роль генпрокуратури.

Нагадаємо, 10 травня глава Юридичного комітету Палати представників Сполучених Штатів Америки Джерольд Надлер заявив, що спеціальний прокурор Роберт Мюллер не буде свідчити в Конгресі на наступному тижні, як було домовлено раніше. Причини скасування виступу Надлер не назвав.

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