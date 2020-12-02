Суд відмовився знімати арешт з акцій "Мотор Січі", вивчивши 60 сторінок нової інформації за 15 хвилин, - адвокат

Фото: Адвокати компанії-акціонера після засідання Апеляційного суду (РБК-Україна)

Київський апеляційний суд продовжив розглядати скаргу від ще однієї компанії-акціонера АТ "Мотор Січ" щодо арешту акцій підприємства. Судді відмовили в знятті арешту на акції компанії.

Про це РБК-Україна повідомив адвокат Олександр Максименко, який представляє інтереси компанії-акціонера АТ "Мотор Січ", за результатами судового засідання Київського апеляційного суду, 2 грудня.

Як відомо, суд розглядав апеляційну скаргу відразу двох акціонерів підприємства. Судове засідання з цього питання повинно було відбутися ще 29 жовтня. Однак, спочатку засідання переносилися через неявку прокурора, а потім у зв'язку з хворобою одного з членів судової колегії.

У ході судового засідання судді відмовили у задоволенні всіх клопотань адвокатів компаній-акціонера. Зокрема, адвокати просили суд викликати в якості свідків представників ряду державних органів, які публічно заявляли про свій інтерес у справі. Але судді не визначили це за необхідне.

У зв'язку з чим, юристи подали заяву на відвід даної колегії суддів, проте вони відмовили і в цьому питанні.

Водночас адвокат Алекса Задоєнко звернув увагу, що сьогодні вони подали великий обсяг нових документів на розгляд, на більш ніж 60 сторінок, які мають значення в цій справі.

"Але ми всі бачили, що судді перебували в нарадчій кімнаті близько 15 хвилин. Як за цей короткий час можна було вивчити 60 сторінок матеріалу і дати їм об'єктивну оцінку? Таке відчуття, що суд кудись поспішав. Не було дано можливості висловитися, як прокурору, так і захисту", - зазначив він.

Адвокати вважають, що справа, в рамках якої було накладено 4 арешту на одне і те ж майно компанії, є політичним і використовується виключно з метою реалізації певних недружніх дій держави стосовно інвесторів підприємства.

У зв'язку з цим, вони мають намір і надалі в юридичній площині наполягати на знятті арешту з акцій підприємства. Зокрема, наступне засідання у цій справі заплановано на 3 грудня в Шевченківському районному суді Києва.

Нагадаємо, 27 серпня Київський апеляційний суд вже відмовлявся знімати арешт з акцій АТ "Мотор Січ". За словами адвокатів компанії-акціонера, держава тисне на власників акцій, а сам арешт суперечить чинному законодавству, матеріалам справи та здоровому глузду.

Однак, 19 листопада Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив скаргу акціонерів ПАТ "Мотор Січ" і зобов'язав Службу безпеки України розглянути клопотання про закриття кримінальної справи. За словами адвокатів, у СБУ є 72 години на прийняття рішення з моменту отримання рішення суду

23 листопада суд також зобов'язав керівництво Офісу генерального прокурора розглянути скаргу адвоката на прокурора, який самоусунувся від прийняття кінцевих рішень по кримінальній справі.

Тим часом китайські інвестори "Мотор Січ" підписали договори про юридичну підтримку в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі $ 3,5 млрд c трьома провідними міжнародними юридичними компаніями - WilmerHale, DLA Piper та Bird&Bird. Вони представлять інтереси інвесторів в міжнародному арбітражі.

Як відомо, у вересні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Мін'юсту України повідомлення про інвестиційний спір (Notice of Investment Dispute).

У повідомленні зазначаються, що дії української влади щодо блокування доступу нових акціонерів до управління підприємством - експропріація їх інвестицій, а також порушення інших прав, гарантованих міжурядових україно-китайською угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1992 року.

Арешти та заборони щодо акцій погіршують фінансове становище АТ "Мотор Січ": прибуток компанії скоротився в рази, жалюгідний фінансовий стан компанії та її невизначене майбутнє стали причиною виходу з підприємства близько 8 тисяч співробітників. Зараз підприємство відправило більшу частину працівників у вимушений простій.