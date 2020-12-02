Суд отказался снимать арест с акций "Мотор Сичи", изучив 60 страниц новой информации за 15 минут, - адвокат

Фото: Адвокаты компании-акционера после заседания Апелляционного суда (РБК-Украина)

Киевский апелляционный суд продолжил рассматривать жалобу от еще одной компании-акционера АО "Мотор Сич" касательно ареста акций предприятия. Судьи отказали в снятии ареста на акции компании.

Об этом РБК-Украина сообщил адвокат Александр Максименко, представляющий интересы компании-акционера АО "Мотор Cич", по результатам судебного заседания Киевского апелляционного суда, 2 декабря.

Как известно, суд рассматривал апелляционную жалобу сразу двух акционеров предприятия. Судебное заседание по этому вопросу должно было состояться еще 29 октября. Однако, сначала заседание переносились из-за неявки прокурора, а потом в связи с болезнью одного из членов судебной коллегии.

В ходе судебного заСедания судьи отказали в удовлетворении всех ходатайств адвокатов компаний-акционера. В частности, адвокаты просили суд вызвать в качестве свидетелей представителей ряда государственных органов, которые публично заявляли о своем интересе в деле. Но судьи не посчитали это необходимым.

В связи с чем, юристы подали заявление на отвод данной коллегии судей, однако они отказали и в этом вопросе.

В то же время, адвокат Алексе Задоенко обратил внимание, что сегодня они подали большой объем новых документов на рассмотрение, на более чем 60 страниц, которые имеют значение в этом деле.

"Но мы все видели, что судьи находились в совещательной комнате около 15 минут. Как за это короткое время можно было изучить 60 страниц материала и дать им объективную оценку? Такое ощущение, что суд куда-то спешил. Не было дано возможности высказаться, как прокурору, так и защите", - отметил он.

Адвокаты считают, что дело, в рамках которого было наложено 4 ареста на одно и то же имущество компании, является политическим и используется исключительно с целью реализации определенных недружественных действий государства по отношению к инвесторам предприятия.

В связи с этим, они намерены и в дальнейшем в юридической плоскости настаивать на снятии ареста с акций предприятия. В частности, следующее заседание по этому делу было запланировано на 3 декабря в Шевченковском районном суде Киева.

Напомним, 27 августа Киевский апелляционный суд уже отказывался снимать арест с акций АО "Мотор Сич". По словам адвокатов компании-акционера, государство давит на владельцев акций, а сам арест противоречит действующему законодательству, материалам дела и здравому смыслу.

Однако, 19 ноября Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил жалобу акционеров ПАО "Мотор Сич" и обязал Службу безопасности Украины рассмотреть их ходатайство о закрытии уголовного дела. По словам адвокатов, у СБУ есть 72 часа на принятие решения с момента получения решения суда

23 ноября суд также обязал руководство Офиса генерального прокурора рассмотреть жалобу адвоката на прокурора, который самоустранился от принятия конечных решений по уголовному делу.

Тем временем, китайские инвесторы "Мотор Сич" подписали договоры о юридической поддержке в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина убытков в размере $ 3,5 млрд c тремя ведущими международными юридическими компаниями - WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird. Они представят интересы инвесторов в международном арбитраже.

Как известно, в сентябре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Минюсту Украины сообщение об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute).

В сообщении указываются, что действия украинской власти по блокированию доступа новых акционеров к управлению предприятием - экспроприация их инвестиции, а также нарушение других их прав, гарантированных межправительственным украино-китайским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 года.

Аресты и запреты в отношении акций ухудшают финансовое положение АО "Мотор Сич": прибыль компании сократилась в разы, удручающее финансовое состояние компании и ее неопределенное будущее стали причиной ухода с предприятия около 8 тысяч сотрудников. В настоящее время предприятие отправило большую часть работников в вынужденный простой.