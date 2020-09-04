Китайські інвестори "Мотор Січ" починають міжнародний інвестиційний арбітраж з Україною

Фото: "Мотор Січ" (wikimedia.org Freeman88)

Водночас, інвестори заявляють про готовність сісти за стіл переговорів з українською владою

Китайські інвестори з компанії Skyrizon, направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна. Зараз відповідна претензія вже подана в Мін'юст.

Про це повідомив представник Skyrizon, передає УНІАН.

В документі, який у юридичній практиці називається Notice of Investment Dispute китайські інвестори "Мотор Січ" заявляють про порушення Україною її міжнародних зобов'язань, закріплених в Угоді між урядом України і урядом КНР про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" вважають, що фактом недопущення їх на підприємство держава Україна фактично експропріювала їх актив.

Збиток від сформованої ситуації, яка негативно позначається на взаєминах Skyrizon та її афілійованих структур з банками і біржових котируваннях, китайські інвестори оцінюють у більш ніж $3,5 млрд.

Згідно з наявною інформацією про зміст Notice of Investment Dispute представники Skyrizon закликають державу Україна негайно розпочати з ними переговори і припинити незаконну діяльність органів української влади стосовно ПАТ "Мотор Січ" і його акціонерам.

Якщо держава Україна не зможе відреагувати і почати переговори або іншим чином виконати міжнародні зобов'язання, китайські інвестори скористаються своїм правом почати арбітражне провадження.

Китайські інвестори "Мотор Січ" також заявляють про готовність сісти за стіл переговорів з українською владою для врегулювання ситуації і розв'язання конфлікту. У цьому випадку буде створена робоча група, до складу якої можуть входити представники китайської сторони та українських державних органів.

Нагадаємо, китайські інвестори з Skyrizon у 2016 р. придбали 56% акцій українського підприємства авіаційного моторобудування ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя). Однак до цього часу вони не можуть керувати активом, оскільки на акції судом накладено арешт за ініціативою СБУ, а АМКУ не видає дозвіл на концентрацію.

Як стверджують адвокати компанії-акціонера, протягом 3-х років систематично порушуються права всіх акціонерів підприємства - не скликаються загальні збори, не виплачуються дивіденди, акціонери позбавлені можливості впливати на дії менеджменту.

В судах різних інстанцій зараз тривають розгляди за позовами акціонерів "Мотор Січі" з вимогою зняти арешт, але судді відмовляють у клопотаннях про виклик до суду представників української влади - СБУ, АМКУ, ВП, КМУ та ін.

Адвокати зазначають, що весь цей час показники фінансово-господарської діяльності "Мотор Січ" погіршуються, а підприємство втрачає ринки.

Як відомо, Угода про заохочення і взаємний захист інвестицій було укладено між Україною та КНР у 1992 році.

Відповідно до неї сторони домовилися не допускати експропріації інвестицій і рівноправно ставитися до іноземним інвесторам.