Суд відмовив давати пояснення НАБУ щодо закриття справи Злочевського

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Детектив НАБУ просив суддю пояснити розолютивну частину рішення

Солом'янський районний суд міста Києва відмовився давати пояснення детективу НАБУ щодо судового рішенння у справі екс-міністра Миколи Злочевського. Про це повідомляє РБК-Україна зі посиланням на відповідну ухвалу від 11 січня 2019 року.

У вересні 2018 року суд надав НАБУ 2 місяці для проведення слідчих дій. За цей термін повинні були допитати нардепа Тетяну Чорновол, дослідити документи і прийняти рішення стосовно закінчення досудого розслідування.

Мова йде про провадження за фактом зловживання службовими повноваженнями особам Міністерства екології та природних ресурсів України, а саме видачі спеціальних дозволів на користування надрами ТОВ "Парі", ТОВ "Еско-Північ", ТОВ "Перша українська газонафтова компанія", ТОВ "Алдеа- Україна", ЗАТ ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Кримтопенергосервіс", ТОВ "Газойлінвест", ТОВ "Компанія Азов-ойл", ТОВ "Надрагаз" та ПАТ "Техноресурс".

Проте 1 жовтня 2017 року прокурор САП, який був процесуальним керівником, закрив кримінальне провадження за відсутності складу злочину.

15 червня 2018 року суд скасував постанову про закриття справи стосовно Миколи Злочевського, тому що заявник - народний депутат Тетяна Чорновол не була допитана. Через велику тривалість розслідування адвокат компанії Злочевського попросив суд встановити дедлайни детективам, вказуючи також на факт затягування справи і відсутності повідомлення про підозри.

Станом на січень 2019 детектив НАБУ повідомив, що завник Червновол допитана, але органу досудового розслідування не зрозуміло, яке рішення повинно бути прийняте по закінченню розслідування за ухвалою суду.

Справа у тому, що за ст. 283 КПК прокурор зобов’язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: закрити кримінальне провадження; звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

На стадії досудового розслідування детектив може лише прийняти рішення про закриття кримінального провадження і з визначеного переліку підстав. Тому в НАБУ заявили, що відповідно ухвалі суду КПК законним є виключно закриття справи.

Детектив НАБУ просив суддю пояснити розолютивну частину рішення, щоб визначити, яке рішення потрібно прийняти: закриття справи за відсутністю події злочину чи закриття за відсутністю в діянні складу злочину.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що американське видання BuzzFeed опублікувало список людей з оточення президента-втікача Віктора Януковича, які фігурують у розслідуванні Сполучених Штатів щодо відмивання грошей екс-президентом та його "родиною". Серед них, зокрема, є й Злочевський.

Також повідомлялося, що Вищий адміністративний суд України відмовив САП у скасуванні ліцензій на видобуток фірмам, пов'язаним із Злочевським.