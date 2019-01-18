Суд отказал давать объяснения НАБУ по закрытию дела Злочевского

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Детектив НАБУ просил судью объяснить розолютивну часть решения

Соломянский районный суд города Киева отказался давать объяснения детективу НАБУ относительно судебного решения по делу экс-министра Николая Злочевского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление от 11 января 2019 года.

В сентябре 2018 года суд предоставил НАБУ 2 месяца для проведения следственных действий. За этот срок должны были допросить нардепа Татьяну Чорновол, исследовать документы и принять решение относительно окончания расследования досудого.

Речь идет о производстве по факту злоупотребления служебными полномочиями лицам Министерства экологии и природных ресурсов Украины, а именно выдачи специальных разрешений на пользование недрами ООО "Пари", ООО "Эско-Север", ООО "Первая украинская газонефтяная компания", ООО "Алдеа Украина", ЗАО ВК "Укрнефтебурение", ООО "Кримтопенергосервіс", ООО "Газойлинвест", ООО "Компания Азов-ойл", ООО "Надрагаз" и ПАО "Техноресурс"

Однако 1 октября 2017 года прокурор САП, который был процессуальным руководителем, закрыл уголовное производство из-за отсутствия состава преступления.

15 июня 2018 года суд отменил постановление о закрытии дела в отношении Николая Злочевского, потому что заявитель - народный депутат Татьяна Чорновол - не была допрошена. Из-за большой продолжительности расследования адвокат компании Злочевского попросил суд установить дедлайны детективам, указывая также на факт затягивания дела и отсутствия уведомления о подозрениях.

По состоянию на январь 2019 детектив НАБУ сообщил, что завник Черновол допрошена, но органу досудебного расследования не понятно, какое решение должно быть принято по окончанию расследования по постановлению суда.

Дело в том, что по ст. 283 УПК прокурор обязан в кратчайший срок после сообщения лицу о подозрении осуществить одно из следующих действий: закрыть уголовное производство; обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности; обратиться в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мероприятий медицинского или воспитательного характера

На стадии досудебного расследования детектив может только принять решение о закрытии уголовного производства и по определенному перечню оснований. Поэтому в НАБУ заявили, что согласно постановлению суда УПК законным является исключительно закрытие дела.

Детектив НАБУ просил судью объяснить розолютивну часть решения, чтобы определить, какое решение нужно принять: закрытие дела за отсутствием события преступления или закрытие за отсутствием в деянии состава преступления.

Ранее РБК-Украина сообщало, что американское издание BuzzFeed опубликовало список людей из окружения президента-беглеца Виктора Януковича, которые фигурируют в расследовании Соединенных Штатов по отмывания денег экс-президентом и его "семьей". Среди них, в частности, есть Злочевский.

Также сообщалось, что Высший административный суд Украины отказал САП в отмене лицензий на добычу фирмам, связанными с Злочевским.