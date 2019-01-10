Суд відмовив у позовах до ЦВК щодо ліквідації виборчих дільниць на території РФ

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Позивачі вимагали визнати постанову ЦВК протиправною.

Апеляційний адміністртивний суд Києва відмовив у задоволенні чотирьох позовів, якими оскаржувалося рішення Центральної виборчої комісії ЦВК про ліквідацію п'яти виборчих дільниць на території РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадську мережу "ОПОРА".



Як зазначається, позивачі вимагали визнати постанову ЦВК протиправною. За даними публічних повідомлень прес-служб політичних сил, позивачі були пов’язані з партіями “Опозиційний блок”, “Наші” та ініціативою “Опозиційна платформа – За життя” або підтримані ними.

Зокрема, позивачі зазначали про дискримінацію виборців та обмеження їхніх прав за ознакою місця проживання. Позовні заяви містять посилання на факт ухвалення рішення про ліквідацію та зміну меж виборчих дільниць в умовах виборчого процесу, що на їхню думку порушує вимоги законодавства та стандарти виборів.

Вони також апелювали до збереження дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією та функціонування дипломатичних представництв України на території РФ.

Зазначається, що після винесення рішень судом окремі з позивачів оскаржили їх у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду України. На рівні цього суду апеляція на рішення суду першої інстанції щодо ліквідації виборчих дільниць досі розглядається.

Нагадаємо, що рішення про ліквідацію українських виборчих дільниць на території РФ було ухвалено ЦВК 31 грудня 2018 року, а відповідні виборці були закріплені за виборчими дільницями у Фінляндії, Грузії та Казахстані.

Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що РФ є країною-агресором і проводити вибори на території РФ небезпечно для виборців.