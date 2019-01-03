ЦВК надала рекомендації виборцям, що опинилися на території Росії

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Виборці, які перебувають на консульському обліку на території Росії, зможуть проголосувати в Тбілісі, Астані, Гельсінкі або ж в Україні

Центральна виборча комісія надала рекомендації громадянам, які перебувають на консульському обліку в дипломатичних установах на території Росії та планують брати участь у виборах президента України 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як зазначили в ЦВК, зазначену категорію громадян України включено до списків виборців, тому вони мають можливість безперешкодно брати участь у голосуванні на відповідних виборчих дільницях, указаних у додатку до постанови комісії від 31 грудня 2018 року № 274.

Згідно з додатком, ці виборці зможуть проголосувати у приміщенні посольства України в Грузії (Тбілісі) - південь Росії і Кавказ, посольства України в Казахстані (Астана) - територія Сибіру та посольства України у Фінляндії (Гельсінкі) - північ Росії включно з Москвою.

"Водночас зазначаємо, що громадяни України, які тимчасово перебувають на території Російській Федерації та мають паспорт громадянина України, можуть реалізувати своє право голосу за місцем своєї реєстрації в Україні", - додали в прес-службі ЦВК.

ЦВК також звертає увагу інших громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, на необхідність завчасно подбати про включення до списків виборців на виборчих дільницях, на яких вони планують голосувати, та подати заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.

Дізнатися, чи включено виборця до Державного реєстру виборців, та перевірити правильність зазначення в Державному реєстрі виборців його прізвища, імені, по батькові та виборчої адреси можна за допомогою онлайн-сервісу "Особистий кабінет виборця". Для цього потрібно зареєструватися і зробити відповідний запит. Орієнтовно протягом однієї доби виборець отримає відомості щодо своїх даних на електронну адресу, вказану під час реєстрації.

Як писало РБК-Україна, 31 грудня в Україні стартував виборчий процес чергових виборів президента 2019. На засіданні ЦВК 31 грудня 2018 року з переліку закордонних виборчих дільниць були видалені постійні дільниці, які раніше розташовувались на території Російської Федерації.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив рішення українського ЦВК щодо закриття виборчих дільниць на території Російської Федерації. Клімкін наголосив, що РФ є країною-агресором і проводити вибори на території РФ небезпечно для виборців.