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Суд отказал в исках к ЦИК о ликвидации избирательных участков на территории РФ

Новости » Политика    10.01.2019 - 21:10
Суд отказал в исках к ЦИК о ликвидации избирательных участков на территории РФ
Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Истцы требовали признать постановление ЦИК противоправным

Апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении четырех исков, по которым обжаловалось решение Центральной избирательной комиссии ЦИК о ликвидации пяти избирательных участков на территории РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественную сеть "ОПОРА".

Как отмечается, истцы требовали признать постановление ЦИК противоправной. По данным публичных сообщений пресс-служб политических сил, истцы были связаны с партиями “Оппозиционный блок”, “Наши” и инициативой “Оппозиционная платформа – За життя” или поддержанные ими.

В частности, истцы указывали о дискриминации избирателей и ограничения их прав по признаку места проживания. Исковые заявления содержат ссылки на факт принятия решения о ликвидации и изменении границ избирательных участков в условиях избирательного процесса, что по их мнению нарушает требования законодательства и стандарты выборов.

Они также апеллировали к сохранения дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией и функционирования дипломатических представительств Украины на территории РФ.

Отмечается, что после вынесения решений судом отдельные из истцов обжаловали их в Кассационном административном суде в составе Верховного суда Украины. На уровне этого суда апелляция на решение суда первой инстанции о ликвидации избирательных участков до сих пор рассматривается.

Напомним, что решение о ликвидации украинских избирательных участков на территории РФ было принято ЦИК 31 декабря 2018 года, а соответствующие избиратели были закреплены за избирательными участками в Финляндии, Грузии и Казахстане.

Позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что РФ является страной-агрессором и проводить выборы на территории РФ опасно для избирателей.

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