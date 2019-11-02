Суд відмовив Фруману у звільненні з-під домашнього арешту

Фото: Ігор Фруман (twitter.com/ClickySound)

За словами адвоката, Фруману необхідно вільно пересуватися, щоб піклуватися про дітей

Окружний суд Нью-Йорка відмовив адвокату Ігоря Фрумана у звільненні його клієнта з-під домашнього арешту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами адвоката, Фруману необхідно вільно пересуватися, щоб піклуватися про дітей.

"Фруману потрібно більш вільно пересуватися, щоб піклуватися про своїх трьох дітей шкільного віку. Немає ніякого ризику, що Фруман, який проживав в США 25 років, і який протягом 15 років є американським громадянином, втече з країни. У нього все життя в Сполучених Штатах", - аргументував своє клопотання адвокат Тодд Бланш.

Також він додав, що будь-яке твердження, що Фруман намагався втекти з США, не відповідають дійсності, оскільки він часто купував квитки в один кінець під час подорожей.

Однак окружний суддя США Пол Эткен відмовився звільнити Фрумана, побоюючись, що він може втекти з країни, з урахуванням наявності у нього серйозних ділових зв'язків в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федеральний суд США визнав невинними у фінансових злочинах двох спонсорів передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа - Лева Парнасу та Ігоря Фрумана. Напередодні суд виправдав ще двох фігурантів справи.

Як відомо, американських бізнесменів Фрумана і Парнасу заарештували в США 9 жовтня. Спочатку їх підозрювали у порушенні правил фінансування виборчих кампаній Трампа.