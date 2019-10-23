Суд визнав невинними двох спонсорів кампанії Трампа

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Парнаса та Фрумана підозрювали у порушенні правил фінансування виборчих кампаній Трампа

Федеральний суд визнав невииними у фінансових злочинах двох спонсорів передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа - Лева Парнаса та Ігора Фрумана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що Парнас і Фруман мають тісні зв’язки із персональним юристом Трампа Руді Джуліані й допомагали розгорнути корупційні звинувачення проти суперника Трампа - Джо Байдена.

Двоє інших підозрюваних у махінаціях під час фінансування кампанії Дональда Трампа - українець Андрій Кукушкін та американець Девід Коррейя - були виправдані минулого тижня.

Нагадаємо, Фрумана і Парнасу заарештували в США 9 жовтня. Спочатку їх підозрювали у порушенні правил фінансування виборчих кампаній Трампа.

Федеральні прокурори звинуватили Парнаса і Фрумана в тому, що вони використовували підставну компанію для пожертви 325 тис. доларів на користь комітету президента США Дональда Трампа, і збору грошей для колишнього конгресмена з Техасу Піта Сешнса в рамках спроби змусити Трампа усунути посла США в Україні Марі Йованович. Крім цього прокурори вивчали взаємодію Джуліані з Парнасом і Фруманом.