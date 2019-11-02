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Суд отказал Фруману в освобождении из-под домашнего ареста

Новости » Политика     02.11.2019 - 11:55
Суд отказал Фруману в освобождении из-под домашнего ареста
Фото: Игорь Фруман (twitter.com/ClickySound)

По словам адвоката, Фруману необходимо свободно передвигаться, чтобы заботиться о детях

Окружной суд Нью-Йорка отказал адвокату Игоря Фрумана в освобождении его клиента из-под домашнего ареста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам адвоката, Фруману необходимо свободно передвигаться, чтобы заботиться о детях.

"Фруману нужно более свободно передвигаться, чтобы заботиться о своих трех детях школьного возраста. Нет никакого риска, что Фруман, проживавший в США 25 лет, и который в течение 15 лет является американским гражданином, сбежит из страны. У него вся жизнь в Соединенных Штатах", - аргументировал свое ходатайство адвокат Тодд Бланш.

Также он добавил, что любое утверждение, что Фруман пытался бежать из США, не соответствуют действительности, поскольку он часто покупал билеты в один конец во время путешествий.

Однако окружной судья США Пол Эткен отказался освободить Фрумана, опасаясь, что он может бежать из страны, с учетом наличия у него серьезных деловых связей в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральный суд США признал невиновными в финансовых преступлениях двух спонсоров предвыборной кампании президента США Дональда Трампа - Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Накануне суд оправдал еще двух фигурантов дела.

Как известно, американских бизнесменов Фрумана и Парнаса арестовали в США 9 октября. Сначала их подозревали в нарушении правил финансирования избирательных кампаний Трампа.

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