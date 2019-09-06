Суд залишив Гримчака під вартою

Апеляційний суд вирішив залишити Гримчака під вартою
Апеляційний суд у п'ятницю, 6 вересня, вирішив залишити під вартою Юрія Гримчака, екс-заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій. Про це повідомила дружина політика Юлія Гримчак на своїй сторінці у Facebook.
За словами дружини Гримчака, екс-заступник глави МінТОТ залишиться під вартою в Чернігівському СІЗО.
"Ухвала апеляційного суду про застосування запобіжного заходу: залишити без задоволення! Гримчака залишили під вартою в Чернігівському СІЗО", - написала вона.
Як писало РБК-Україна, 16 серпня під час оголошення ухвали про взяття під варту на 2 місяці підозрюваного у шахрайстві екс-заступника глави МінТОТ Гримчака суд у Чернігові переплутав його ім’я по батькові.
Вже 17 серпня суд постановив виправити помилки в ухвалі про арешт заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.