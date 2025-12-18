ua en ru
Суд оштрафовал хирурга на почти 500 тысяч гривен в Кременчуге: что произошло

Украина, Четверг 18 декабря 2025 15:12
Суд оштрафовал хирурга на почти 500 тысяч гривен в Кременчуге: что произошло Фото: Автозаводской районный суд Кременчуга Полтавской области (facebook.com_av.pl.court.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Автозаводской районный суд Кременчуга Полтавской области 15 декабря вынес приговор врачу-хирургу. Его признали виновным в получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой приговор суда.

Медик, работавший в составе военно-врачебной комиссии, получил 12 тысяч долларов (эквивалентно 493 680 грн) за обещание организовать отсрочку от мобилизации из-за фиктивной инвалидности.

По материалам дела, врач, который занимал должность хирурга в КНМП "Кременчугская первая городская больница им. А.Г. Богаевского" и входил в городскую внештатную военно-врачебную комиссию, в августе-сентябре 2024 года договорился с мужчиной, который хотел выехать за границу к семье.

Он предложил оформить фиктивную инвалидность I или II группы, что позволило бы получить отсрочку от призыва. Процесс должен был длиться до полугода, а за "услугу" Крамаренко потребовал 15 тысяч долларов, впоследствии снизив сумму до 12 тысяч долларов.

Подробности дела

События разворачивались в больнице и вблизи нее. 11 сентября 2024 года потерпевший передал деньги через водителя.

Врач обещал повлиять на начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), чтобы обеспечить отсрочку.

После передачи средств медика задержали сотрудники СБУ в Полтавской области.

Детали приговора

Подсудимого признали виновным по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения уполномоченным лицом).

Наказание - штраф в размере 29 040 необлагаемых минимумов доходов граждан (493 680 грн), что соответствует сумме взятки. С учетом имущественного положения (средний доход 20 тысяч грн/месяц) суд рассрочил выплату на 12 месяцев по 41 140 грн ежемесячно.

Также суд отменил меру пресечения в виде залога в 492 тысяч грн, внесенного залогодателем, и постановил вернуть его.

Как сообщалось ранее, Подольский районный суд Киева вынес приговор инспектору пограничной службы Роману Гингину. Его обвиняли в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Кроме того, Днепровский районный суд Киева вынес приговор майору полиции, бывшему старшему специалисту-криминалисту Главного управления Нацполиции в Киевской области.

