Суд в Киеве приговорил пограничника к 4,5 годам заключения: что известно

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Гингин признал вину и заключил сделку с прокуратурой, что позволило смягчить наказание.

По данным приговора от 3 ноября 2025 года, Роман Леонидович Гингин, родившийся в Волынской области, работая инспектором пограничной службы в Закарпатской области, вошел в состав организованной преступной группы в начале марта 2022 года, сразу после введения военного положения. Группа, в которую входили должностные лица Государственной пограничной службы, таможни и полиции, систематически организовывала незаконный выезд мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет) через пункты пропуска "Косино" и "Лужанка" на границе с Венгрией.

Детали дела

Суд установил, что Гингин, вместе с другими участниками группы, обеспечивал пропуск транспортных средств без реального осмотра, проверки документов и внесения данных в базы "Гарт-1/П" и "АСМО Инспектор". Это позволило нескольким десяткам лиц, в том числе известным лицам, пересечь границу, избегая контроля. Преступные действия были совершены из корыстных побуждений, с использованием служебного положения и в условиях военного положения.

Среди задокументированных эпизодов - переправка групп лиц в марте 2022 года, включая случаи с использованием автомобилей с затемненным стеклом, где обвиняемый лично игнорировал проверки. В общем, действия группы коснулись нескольких десятков человек, которые платили за "услуги" тысячи долларов.

Приговор

Гингин заключил соглашение о признании виновности с прокурором 22 ноября 2024 года. Суд квалифицировал действия по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через границу организованной группой, с использованием служебного положения).

Обвиняемому назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в Государственной пограничной службе на 3 года. Однако, учитывая искреннее раскаяние, содействие следствию и положительную характеристику (включая семейное положение - жена на 8-м месяце беременности), суд применил ст. 69 и 75 УК Украины, освободив от реального отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.