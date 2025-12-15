ua en ru
В Киеве осудили майора полиции, который угнал автомобиль Chery QQ

Киев, Понедельник 15 декабря 2025 13:42
UA EN RU
В Киеве осудили майора полиции, который угнал автомобиль Chery QQ Фото: майора полиции осудили в Киеве за угон автомобиля Chery QQ (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Днепровский районный суд города Киева вынес приговор майору полиции, бывшему старшему специалисту-криминалисту Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом стало известно из приговора суда от 1 декабря 2025 года (дело № 755/11510/25).

Его признали виновным в незаконном завладении транспортным средством.

Обстоятельства дела

Происшествие случилось в марте 2025 года. Установлено, что обвиняемый в период с 10 по 14 марта, направляясь на работу в Учебно-научный институт по подготовке следователей и криминалистов МВД Украины в городе Киеве, заметил на улице припаркованный автомобиль Chery QQ серого цвета. Ключ от машины находился непосредственно в дверном замке водительской двери.

19 марта 2025 года, около 21:00, полицейский решил воспользоваться свободным доступом к авто. Он вернулся на место стоянки автомобиля, открыл дверь, сел и уехал с места происшествия.

Похищенное транспортное средство, стоимость которого оценили в 88 950 гривен, майор отогнал в собственный гараж, где его там оставил.

Уже 28 марта 2025 года, через девять дней после кражи, обвиняемый был уволен из рядов Национальной полиции.

Какой приговор вынес суд

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и пошел на сделку с прокурором. Он объяснил свои действия корыстным мотивом. Потерпевший предоставил письменное согласие на заключение соглашения о признании вины.

Учитывая искреннее раскаяние, наличие на иждивении трех несовершеннолетних детей, статус участника боевых действий и положительную служебную характеристику в прошлом, суд утвердил соглашение.

Бывшего милиционера признали виновным по ч. 1 ст. 289 УК Украины и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы. Однако суд освободил его от отбывания реального срока, установив испытательный срок продолжительностью 1 год.

Похищенный автомобиль вернули законному владельцу.

Как сообщалось ранее, Подольский районный суд города Киева вынес приговор инспектору пограничной службы Роману Гингину. Его обвиняли в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

