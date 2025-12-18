Суд оштрафував хірурга на майже 500 тисяч гривень в Кременчуці: що сталося

Автозаводський районний суд Кременчука Полтавської області 15 грудня виніс вирок лікарю-хірургу. Його визнали винним в одержанні неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням вирок суду.

Медик, що працював у складі військово-лікарської комісії, отримав 12 тисяч доларів (еквівалентно 493 680 грн) за обіцянку організувати відстрочку від мобілізації через фіктивну інвалідність.

За матеріалами справи, лікар, який обіймав посаду хірурга в КНМП "Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Г. Богаєвського" та входив до міської позаштатної військово-лікарської комісії, у серпні-вересні 2024 року домовився з чоловіком, який бажав виїхати за кордон до родини.

Він запропонував оформити фіктивну інвалідність I або II групи, що дозволило б отримати відстрочку від призову. Процес мав тривати до пів року, а за "послугу" Крамаренко зажадав 15 тисяч доларів, згодом знизивши суму до 12 тисяч доларів.

Подробиці справи

Події розгорталися в лікарні та поблизу неї. 11 вересня 2024 року потерпілий передав гроші через водія.

Лікар обіцяв вплинути на начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), аби забезпечити відстрочку.

Після передачі коштів медика затримали співробітники СБУ в Полтавській області.

Деталі вироку

Підсудного визнали винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою).

Покарання - штраф у розмірі 29 040 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (493 680 грн), що відповідає сумі хабара. З урахуванням майнового стану (середній дохід 20 тисяч грн/місяць) суд розстрочував виплату на 12 місяців по 41 140 грн щомісяця.

Також суд скасував запобіжний захід у вигляді застави в 492 тисяч грн, внесеної заставодавцем, і постановив повернути її.