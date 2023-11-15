Суд одного из штатов в США отказался снять Трампа с президентских выборов

По данным агентства, выдвижение кандидатуры Трампа оспаривали из-за пункта Конституции времен гражданской войны. Судья Джеймс Рэдфорд отклонил аргументы о том, что роль Трампа в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года означала, что суд должен снять его с выборов.

Редфорд заявил, что решение о том, есть ли то или иное событие восстанием и участвовал ли кто-то в нем, - это вопросы, которые лучше задать Конгрессу, а не "одному судебному чиновнику".

Это второй раз через неделю, когда суд штата отказался отстранить Трампа от первичного голосования согласно одному из положений 14-й поправки, устанавливающей, кто может баллотироваться на пост президента.

В поправке говорится, что баллотироваться не может человек, который принял присягу как член Конгресса или должностного лица США, а затем принял участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов или оказал помощь врагам государства.

На прошлой неделе Верховный суд Миннесоты принял решение, что Трамп может остаться в первичном голосовании в этом штате, поскольку выборы являются партийным соревнованием, в ходе которого конституционное право на участие в выборах не является проблемой.

Дела против Трампа

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили там беспорядки, в результате которых погибли 5 человек. Это произошло во время того, как Конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов.

В июле этого года Министерство юстиции США выдвинуло обвинения экс-президенту Дональду Трампу в деле о штурме Капитолия.

Накануне президентских праймериз 2024 года начнется суд над Трампом по делу о штурме Капитолия.

Всего против Трампа выдвинули более 90 уголовных обвинений по нескольким делам. В нескольких штатах оспаривают его выдвижение на пост президента.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.