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Минюст США обвинил Трампа в деле о штурме Капитолия

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США, Среда 19 июля 2023 18:27
Минюст США обвинил Трампа в деле о штурме Капитолия Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министерство юстиции США обвинило экс-президента Дональда Трампа в деле о штурме Капитолия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Как сообщает СNBC, бывший президент США обвиняется по трем пунктам.

В письме, которое специальный прокурор Джек Смит недавно направил адвокатам бывшего президента Дональда Трампа, упоминаются нарушения трех федеральных уголовных законов.

Речь идет о заговоре с целью обмана Соединенных Штатов и фальсификации свидетелей.

Ранее сообщалось, что Трамп ожидает ареста по делу о штурме Капитолия и обжаловании результатов выборов 2020 года.

Дела против Трампа

Обвинения по делу о штурме Капитолия будет третьим делом, возбужденным против бывшего президента США. Так, 4 апреля этого года большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

А 9 июня ему были предъявлены обвинения по 37 пунктам дела о "секретных документах". Сейчас разрешается дата первого судебного заседания по этому делу.

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