Суд одного зі штатів у США відмовився зняти Трампа з президентських виборів

За даними агентства, висування кандидатури Трампа заперечували через пункт Конституції часів громадянської війни. Суддя Джеймс Редфорд відхилив аргументи про те, що роль Трампа у нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року означала, що суд має зняти його з виборів.

Редфорд заявив, що рішення про те, чи є та чи інша подія повстанням і чи брав участь хтось у ньому, - це питання, які краще поставити Конгресу, а не "одному судовому чиновнику".

Це вдруге за тиждень, коли суд штату відмовився усунути Трампа від первинного голосування згідно з одним із положень 14-ї поправки, яка встановлює, хто може балотуватися на пост президента.

У поправці йдеться про те, що балотуватися не може людина, яка прийняла присягу як член Конгресу або посадової особи США, а потім взяла участь у заколоті чи повстанні проти Сполучених Штатів або надала допомогу ворогам держави.

Минулого тижня Верховний суд Міннесоти ухвалив рішення, що Трамп може залишитись у первинному голосуванні в цьому штаті, оскільки вибори є партійним змаганням, під час якого конституційне право на участь у виборах не є проблемою.

Справи проти Трампа

Нагадаємо, 6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвалися до Капітолію і влаштували там заворушення, внаслідок яких загинули 5 людей. Це сталося під час того, як Конгрес мав би затвердити результати президентських виборів.

У липні цього року Міністерство юстиції США висунула звинувачення екс-президенту Дональду Трампу у справі про штурм Капітолію.

Напередодні президентських праймеріз 2024 року розпочнеться суд над Трампом у справі про штурм Капітолію.

Загалом проти Трампа висунули понад 90 кримінальних звинувачень у кількох справах. У кількох штатах заперечують його висування на посаду президента .

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.