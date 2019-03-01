Суд знов відклав розгляд апеляцій у справі Мангера

Засідання перенесли на 4 березня

Киевский апелляционный суд Киева сегодня, 1 марта, в очередной раз отложил рассмотрение апелляционных жалоб на меру пресечения подозреваемому в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру на 4 марта. Соответствующее решение принял председательствующий судья в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, судья отметил, что суд, посовещавшись, постановил отложить рассмотрение апелляционных жалоб на 4 марта 2019 года на 17.10.

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд Киева не удовлетворил отвод прокурорам в заседании по рассмотрению апелляционных жалоб на меру пресечения Мангеру.

Как сообщало РБК-Украина, в пятницу суд рассматривает апелляции прокуратуры и защиты на избранную ранее меру пресечения Мангеру.

Генпрокуратура 19 февраля подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения Мангеру.