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Кількість відвідувачів в Приватбанку скоротилася вдвічі

Новини » Економіка     23.03.2020 - 13:57
Кількість відвідувачів в Приватбанку скоротилася вдвічі
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці переходять на операції в онлайн-режимі

За перший тиждень карантину в Україні кількість клієнтів, які відвідують відділення "ПриватБанку", скоротилася на 54%. Про це повідомляє прес-служба банку.

При цьому, за даними прес-служби, кількість та обсяги банківських операцій в Приват24 зросли на 27%.

За даними "ПриватБанку", з початку карантину обсяги зняття готівки в банкоматах знаходиться на середньодобовому рівні - вдвічі нижче, ніж, наприклад, у передноворічний період. Інкасація банкоматів і терміналів самообслуговування банку проводиться в штатному режимі.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ зобов'язав банки закрити більшість відділень на час карантину через коронавірус. Згідно з листом НБУ від 22 березня 2020 року, "банки мають визначити перелік опорних відділень, робота яких продовжується під час карантину, і закривати неключові відділення з урахуванням необхідності забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів".

Нагадаємо, Національний банк України рекомендував комерційним банкам використовувати дистанційні засоби вимірювання температури відвідувачів. Згідно з листом НБУ від 22 березня 2020 року, банк має право відмовити в обслуговуванні клієнтам з вираженими симптомами захворювання.

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