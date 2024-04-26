Суд избрал меру пресечения Сольскому

Суд постановил применить к Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток (до 24 июня 2024 года включительно) с возможностью внесения залога в размере 25 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а именно 75 млн 700 тысяч гривен, которая может быть внесена или самым подозреваемым, или другим лицом.

В случае внесения залога на Сольского будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, а именно:

прибывать по каждому требованию к следователю (детектива), прокурору и суду;

не покидать пределы Киева без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;

сообщать следователю (детектива), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве;

сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Отметим, что прокуроры просили назначить залог Сольскому в размере более 200 млн грн.