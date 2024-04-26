Суд избрал меру пресечения Сольскому

Высший антикоррупционный избрал меру пресечения министру аграрной политики Украины Николаю Сольскому. Его отправили под стражу, но с возможностью внесения залога в размере 75 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.
Суд постановил применить к Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток (до 24 июня 2024 года включительно) с возможностью внесения залога в размере 25 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а именно 75 млн 700 тысяч гривен, которая может быть внесена или самым подозреваемым, или другим лицом.
В случае внесения залога на Сольского будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, а именно:
Отметим, что прокуроры просили назначить залог Сольскому в размере более 200 млн грн.
Напомним, что 23 апреля, Национальное антикоррупционное бюро объявили подозрение действующему министру. Он мог участвовать в незаконном завладении государственной землей стоимостью 291 млн гривен и в попытке завладении другим земельным участком на 191 млн гривен.
Источники РБК-Украина в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о министре аграрной политики Николае Сольском.
Помимо Сольского, в организации схемы завладения государственной землей могли также участвовать должностные лица органов Госгеокадастра и так называемые "кураторы", которые контролировали деятельностью этих органов.
Как сообщали правоохранители, в период с 2017 по 2021 год подозреваемые могли завладеть земельными участками площадью 2 493 га (всего было 1250 земельных участков). Их стоимость - более 291 млн гривен.
После чего, 24 апреля, пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии РБК-Украина рассказала, что прокуроры в ходе судебного заседания будут просить у судьи отправить Сольского в СИЗО. При этом для министра хотели предусмотреть возможность внесения залога.
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